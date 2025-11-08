Ветеранов и личный состав ОМВД Ступино поздравили с профессиональным праздником

08 ноября 2025, 18:03

10 ноября сотрудники и ветераны органов внутренних дел отметят профессиональный праздник. Накануне торжеств на главной сцене Дворца культуры прошло праздничное мероприятие.





Глава округа Ступино Сергей Мужальских подчеркнул, что служба в полиции — это призвание, требующее высокого профессионализма, мужества и преданности.





«В ступинской полиции служит порядка 300 сотрудников. Каждый из вас вносит вклад в обеспечение безопасности и спокойствия наших жителей», — сказал он и поблагодарил руководство и личный состав отдела, пожелав здоровья, мира и успехов в работе.

«Мы стоим на страже общества и государства. Проблемы, переживания и боль, с которыми к нам обращаются жители, мы должны пропускать через себя и оказывать максимальную поддержку нашим гражданам», — отметил офицер, пожелав коллегам здоровья, поддержки близких и профессионального роста.