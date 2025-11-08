Ветеранов и личный состав ОМВД Ступино поздравили с профессиональным праздником
10 ноября сотрудники и ветераны органов внутренних дел отметят профессиональный праздник. Накануне торжеств на главной сцене Дворца культуры прошло праздничное мероприятие.
Глава округа Ступино Сергей Мужальских подчеркнул, что служба в полиции — это призвание, требующее высокого профессионализма, мужества и преданности.
«В ступинской полиции служит порядка 300 сотрудников. Каждый из вас вносит вклад в обеспечение безопасности и спокойствия наших жителей», — сказал он и поблагодарил руководство и личный состав отдела, пожелав здоровья, мира и успехов в работе.
Особые слова признательности он адресовал ветеранам и сотрудникам, несущим службу в зоне проведения СВО.
К поздравлениям присоединился начальник ОМВД России по г.о. Ступино, полковник полиции Сергей Довгань.
«Мы стоим на страже общества и государства. Проблемы, переживания и боль, с которыми к нам обращаются жители, мы должны пропускать через себя и оказывать максимальную поддержку нашим гражданам», — отметил офицер, пожелав коллегам здоровья, поддержки близких и профессионального роста.
Кроме того, он поблагодарил администрацию и силовые структуры округа за сотрудничество. Поздравления звучали также от председателя окружного Совета депутатов Александра Сухачева и благочинного Ступинского церковного округа Евгения Ряполова.
55 лучших сотрудников Отдела получили награды. В ходе мероприятия почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Завершил программу творческий подарок — выступления солистов Ступинской филармонии и арт‑группы Fantasy voiсes.