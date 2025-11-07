Власти округа Ступино проведут выездную администрацию в селе Шугарово

07 ноября 2025, 13:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Выездная администрация состоится в селе Шугарово городского округа Ступино в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Жители села, а также близлежащих населённых пунктов смогут лично обсудить актуальные вопросы с главой округа Сергеем Мужальских и другими представителями муниципальных и региональных властей





«Выездные администрации являются эффективным инструментом прямого диалога с жителями. Они позволяют услышать мнение и запросы людей и оперативно реагировать на локальные проблемы», — сказал Сергей Мужальских.