Власти округа Ступино проведут выездную администрацию в селе Шугарово
Выездная администрация состоится в селе Шугарово городского округа Ступино в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жители села, а также близлежащих населённых пунктов смогут лично обсудить актуальные вопросы с главой округа Сергеем Мужальских и другими представителями муниципальных и региональных властей
«Выездные администрации являются эффективным инструментом прямого диалога с жителями. Они позволяют услышать мнение и запросы людей и оперативно реагировать на локальные проблемы», — сказал Сергей Мужальских.Мероприятие состоится в Шугаровском доме культуры по адресу: Совхозная улица, дом №15. Начало в 17:00.
Такие встречи проводятся в округе Ступино на регулярной основе.