При пожаре в многоквартирном доме в посёлке Томилино никто не пострадал
Возгорание в посёлке городского типа Томилино ликвидировали до прибытия пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
ЧП произошло в многоквартирном доме в микрорайоне Птицефабрика. В одной из квартир загорелись личные вещи. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных, никто не пострадал.
Жителям Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности, соблюдение которых поможет избежать чрезвычайных ситуаций, сохранить имущество и жизнь.
«Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы и источники открытого огня. Регулярно проверяйте исправность электропроводки и газового оборудования. Не перегружайте электросеть, одновременно включив несколько мощных приборов. Не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи источников тепла. Обеспечьте наличие огнетушителя и научите им пользоваться», – рекомендуют пожарные.Как напомнили в администрации, обо всех внештатных ситуациях жители городского округа могут сообщить на горячую линию 8 (800) 350-78-08.