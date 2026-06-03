При пожаре в многоквартирном доме в посёлке Томилино никто не пострадал

03 июня 2026, 14:39

Фото: Яндекс Панорама

Возгорание в посёлке городского типа Томилино ликвидировали до прибытия пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





ЧП произошло в многоквартирном доме в микрорайоне Птицефабрика. В одной из квартир загорелись личные вещи. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных, никто не пострадал.



Жителям Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности, соблюдение которых поможет избежать чрезвычайных ситуаций, сохранить имущество и жизнь.

«Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы и источники открытого огня. Регулярно проверяйте исправность электропроводки и газового оборудования. Не перегружайте электросеть, одновременно включив несколько мощных приборов. Не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи источников тепла. Обеспечьте наличие огнетушителя и научите им пользоваться», – рекомендуют пожарные.