Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Пробки наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Киевское, Калужское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.