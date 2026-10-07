Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 октября составила четыре балла

07 октября 2026, 10:06

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Пробки наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Киевское, Калужское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.