В уборке дворов Подмосковья от снега участвуют около 5300 дворников

24 февраля 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 5 300 сотрудников коммунальных служб заняты в ручной расчистке дворов Московской области от снега. В работах также задействованы 2 600 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Дворники убирают территории у подъездов, лестницы, а также проезды к контейнерным площадкам и проходы к социально значимым объектам. Из спецтехники используются роторы, комбинированные дорожные машины, трактора МТЗ, погрузчики и мини-погрузчики, а также самосвалы для вывоза снега.





«План по уборке территорий был составлен заранее. Расчистку входных групп контролируем через камеры видеонаблюдения на подъездах. Кроме того, качество работ проверяют инспекторы нашего ведомства», — сказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.