Приезжая с Украины получила в Реутове российский паспорт

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов.
В Реутове торжественно вручили паспорт гражданки России 81-летней Ольге Жигадло, переехавшей с Украины к своей семье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло в управлении МВД России «Балашихинское». Женщина, родившаяся в 1943 году на территории бывшей Украинской ССР, официально стала гражданкой России, пройдя все необходимые процедуры, включая принесение присяги.
Вспоминая военные годы, Ольга Жигадло рассказала, как ценилась в то время даже простая еда, как народы Советского Союза вместе боролись за освобождение общей Родины от фашистов. Сегодня она с гордостью называет себя россиянкой и благодарит всех, кто помог ей сделать важный шаг.
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«Жигадло приехала в Реутов четыре года назад, чтобы быть рядом с дочерью и внуками, которые живут в Подмосковье уже более 30 лет. По её словам, оформление гражданства прошло легко благодаря внимательному отношению сотрудников миграционной службы. Получение документа, удостоверяющего личность, стало для неё волнующим и радостным событием. Перед вручением паспорта женщина читала произнесла присягу гражданки России», – рассказали в администрации.Замначальника МУ МВД России «Балашихинское» полковник полиции Валерий Самохин отметил символичность событие. Оно произошло незадолго до 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вручение первого в жизни российского паспорта человеку, пережившему военное детство, имеет особое значение, уверен он.
Вспоминая военные годы, Ольга Жигадло рассказала, как ценилась в то время даже простая еда, как народы Советского Союза вместе боролись за освобождение общей Родины от фашистов. Сегодня она с гордостью называет себя россиянкой и благодарит всех, кто помог ей сделать важный шаг.
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Лора Луганская