Приезжий едва не вынес из магазина в Подольске элитный алкоголь на 50 000 рублей

21 ноября 2025, 22:22

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной задержали подозреваемого в краже элитного алкоголя из охраняемого сетевого гипермаркета на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Во время патрулирования экипаж росгвардейцев получил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта в Подольске.

«Прибыв на вызов, стражи порядка установили, что посетитель в торговом зале спрятал в карманы куртки две бутылки вина на общую сумму 50 000 рублей и прошёл мимо кассы, не оплатив товары. Заметив кражу по камерам видеонаблюдения, сотрудник службы безопасности нажал тревожную кнопку», – говорится в сообщении.