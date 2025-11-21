Приезжий едва не вынес из магазина в Подольске элитный алкоголь на 50 000 рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной задержали подозреваемого в краже элитного алкоголя из охраняемого сетевого гипермаркета на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования экипаж росгвардейцев получил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта в Подольске.
«Прибыв на вызов, стражи порядка установили, что посетитель в торговом зале спрятал в карманы куртки две бутылки вина на общую сумму 50 000 рублей и прошёл мимо кассы, не оплатив товары. Заметив кражу по камерам видеонаблюдения, сотрудник службы безопасности нажал тревожную кнопку», – говорится в сообщении.В итоге росгвардейцы задержали подозреваемого – 40-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.