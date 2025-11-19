Достижения.рф

Рэпер ST добровольно передал Росгвардии свое охотничье ружье

ST (Александр Степанов) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Рэпер ST (Александр Степанов) присоединился к акции добровольной сдачи оружия в Москве. Об этом сообщает «Лента.ру».



Музыкант безвозмездно передал ведомству свое зарегистрированное гладкоствольное ружьё. Как уточнили в Росгвардии, его может использоваться в зоне специальной военной операции как средство противодействия беспилотникам. ST отметил, что узнал о такой возможности и решил воспользоваться ей, подчеркнув, что оружие находится в идеальном состоянии и может послужить дополнительным защитным барьером.

В ведомстве напомнили, что по российскому законодательству владельцы огнестрельного оружия вправе как продать его государственным военизированным организациям, так и передать в дар. Росгвардия регулярно принимает подобные обращения граждан в рамках установленного порядка.

Иван Мусатов

