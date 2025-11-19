Росгвардейцы пресекли в щёлковском гипермаркете кражу необычного набора товаров

19 ноября 2025, 12:25

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Щёлкове росгвардейцы задержали магазинного вора, пытавшегося обокрасть известный гипермаркет. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о тревожной кнопке, сработавшей в магазине на Пролетарском проспекте.

«Как выяснилось, предприимчивый посетитель взял с полок в торговом зале весьма нестандартный набор товаров. Не утруждая себя маскировкой, воришка с тортом в одной руке и элитной водкой в другой уверенно направился к выходу, не оплатив товары», – рассказали в пресс-службе.