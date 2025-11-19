В Котельниках приезжему не дали обокрасть магазин брендовой одежды
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Котельниках росгвардейцы задержали мужчину, который решил обокрасть магазин брендовой одежды на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования экипаж получил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта, расположенного на Покровском проезде.
«Прибыв на место, стражи порядка установили, что посетитель сложил в рюкзак женскую сумку, куртку, джемпер, футболку и бейсболку на сумму более 30 000 рублей и прошёл мимо кассы, не оплатив товары», – уточнили в пресс-службе.Сотрудники вневедомственной охраны немедленно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий.
Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.