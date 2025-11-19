В Котельниках приезжему не дали обокрасть магазин брендовой одежды

19 ноября 2025, 10:12

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Котельниках росгвардейцы задержали мужчину, который решил обокрасть магазин брендовой одежды на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Во время патрулирования экипаж получил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта, расположенного на Покровском проезде.

«Прибыв на место, стражи порядка установили, что посетитель сложил в рюкзак женскую сумку, куртку, джемпер, футболку и бейсболку на сумму более 30 000 рублей и прошёл мимо кассы, не оплатив товары», – уточнили в пресс-службе.