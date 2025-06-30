Звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 штрафов за нарушения ПДД на своём BMW

30 июня 2025, 08:47

Фото: миедиасток.рф

Хоккеист НХЛ Евгений Малкин, играющий за клуб «Питтсбург Пингвинз», попал в центр внимания из-за большого количества дорожных штрафов, собранных на его BMW X5. По данным Telegram-канала «‎Shot», за последние шесть лет спортсмен накопил 143 штрафа на общую сумму 264,5 тысячи рублей.