Звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 штрафов за нарушения ПДД на своём BMW
Хоккеист НХЛ Евгений Малкин, играющий за клуб «Питтсбург Пингвинз», попал в центр внимания из-за большого количества дорожных штрафов, собранных на его BMW X5. По данным Telegram-канала «Shot», за последние шесть лет спортсмен накопил 143 штрафа на общую сумму 264,5 тысячи рублей.
В июне этого года Малкин нарушил правила дорожного движения 11 раз, что обошлось ему в 25 тысяч рублей. Основными нарушениями стали превышение скорости, использование телефона за рулём и неоплата парковки. Интересно, что хоккеист продолжает игнорировать некоторые штрафы — в настоящее время он не оплатил семь из них на сумму 16 тысяч рублей.
Малкин активно пользуется своим автомобилем в Москве во время отпуска, и его номера МЕВ (Малкин Евгений Владимирович) привлекают внимание на столичных улицах. Несмотря на свою звёздную карьеру в хоккее, хоккеист, похоже, не слишком заботится о соблюдении правил дорожного движения.
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