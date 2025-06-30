В российском городе маленький мальчик выпал из окна квартиры и погиб
29 июня 2025 года в Красноярске произошла трагедия — семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и скончался на месте от полученных травм. Информация о происшествии поступила в следственные органы вечером того же дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Уточняется, что инцидент произошел в квартире на улице Королева. В момент трагедии мальчик находился дома со своей матерью и бабушкой. Предположительно, он подошел к кухонному окну, которое было приоткрыто для проветривания, и, сидя на подоконнике, потерял равновесие.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Уточняется, что семья не состояла на профилактическом учете.
До этого стало известно, что во Владивостоке полицейским пришлось стрелять по преследуемому автомобилю, водителем которого оказалась пьяная женщина без прав.
Ранее в Краснодаре тринадцатилетний мальчик залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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