В российском городе маленький мальчик выпал из окна квартиры и погиб

30 июня 2025, 07:20

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже

Фото: Telegram-канал/@krksledkom

29 июня 2025 года в Красноярске произошла трагедия — семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и скончался на месте от полученных травм. Информация о происшествии поступила в следственные органы вечером того же дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.