Во Владивостоке в погоне со стрельбой была задержана пьяная женщина без прав

30 июня 2025, 02:59

Фото: freepik/fabrikasimf

Во Владивостоке полицейским пришлось стрелять по преследуемому автомобилю, водителем которого оказалась пьяная женщина без прав. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.







«Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница», — передает ведомство.