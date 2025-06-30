Во Владивостоке в погоне со стрельбой была задержана пьяная женщина без прав
Во Владивостоке полицейским пришлось стрелять по преследуемому автомобилю, водителем которого оказалась пьяная женщина без прав. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница», — передает ведомство.
Правоохранители обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Colt, который двигался с превышением скорости. Женщина не последовала требованию остановить машину и попыталась скрыться. В момент погони она создавала аварийные ситуации и нарушала правила ПДД. При задержании водительница оказала сопротивление сотрудникам полиции.
Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При себе у нее не было водительских прав. Суд назначил ей штраф и 10 суток административного ареста в спецприемнике.