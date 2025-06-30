Во Владивостоке в погоне со стрельбой была задержана пьяная женщина без прав

Фото: freepik/fabrikasimf

Во Владивостоке полицейским пришлось стрелять по преследуемому автомобилю, водителем которого оказалась пьяная женщина без прав. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.



«Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница», — передает ведомство.

Правоохранители обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Colt, который двигался с превышением скорости. Женщина не последовала требованию остановить машину и попыталась скрыться. В момент погони она создавала аварийные ситуации и нарушала правила ПДД. При задержании водительница оказала сопротивление сотрудникам полиции.

Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При себе у нее не было водительских прав. Суд назначил ей штраф и 10 суток административного ареста в спецприемнике.
Иван Мусатов

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