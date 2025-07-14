Приезжий из Ставрополя организовал нарколабораторию в подмосковной деревне
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков организовал в частном доме в деревне Бунино Рузского муниципального округа 42-летний житель Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленника задержали полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии.
«В одной из комнат деревенского дома правоохранители обнаружили и изъяли лабораторную посуду, ёмкости с химическими жидкостями, оборудование для смешивания и упаковки, электронные весы и пластиковые контейнеры с порошком», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что порошок в одном из контейнеров общей массой более 3,5 кг содержит наркотическое средство α-PVP.
По данным следствия, злоумышленник арендовал дом в апреле 2025 года, обустроил там лабораторию и приступил к производству наркотиков.