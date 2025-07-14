В Турции освобождена россиянка, осужденная за оставление новорожденной в аэропорту

14 июля 2025, 08:29

Бурнашкина освобождена из тюрьмы в Турции после трагедии с новорожденной

Фото: iStock/globalmoments

19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, которая провела 9 месяцев в тюрьме Турции, была освобождена после пересмотра приговора. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».