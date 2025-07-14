В Турции освобождена россиянка, осужденная за оставление новорожденной в аэропорту
19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, которая провела 9 месяцев в тюрьме Турции, была освобождена после пересмотра приговора. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Девушка стала известна после трагического инцидента, когда она родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. Теперь Екатерина намерена вернуть свою дочь, которую она назвала Николь.
Сообщается, что местный суд первоначально приговорил Екатерину к 15 годам тюремного заключения за «покушение на убийство». Однако после апелляции приговор был пересмотрен, и статья была переквалифицирована на более мягкую — «оставление в опасности». Это решение позволило девушке выйти на свободу и вскоре вернуться в Россию.
В своем первом интервью после освобождения Екатерина выразила желание забрать и воспитывать свою дочь, плача и целуя фотографии Николь на телефоне. Напомним, что младенца, найденного уборщицей в унитазе туалета аэропорта, срочно доставили в больницу. Екатерину быстро задержали по камерам видеонаблюдения, а ее мать также была арестована.
После долгих дипломатических усилий, Николь была вывезена в Россию и передана в «гостевую» приемную семью в Подмосковье. Теперь Екатерина надеется на скорую встречу с дочерью.
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