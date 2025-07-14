В Подмосковье мигрант напал с ножом на мужчину

14 июля 2025, 08:59

Фото: iStock/zoka74

В Подольске в больницу был доставлен 19-летний парень с ножевым ранением. Инцидент произошел в микрорайоне Климовск на улице Южный посёлок, где между двумя мужчинами вспыхнула драка. Сообщает ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале.