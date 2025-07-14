В Подмосковье мигрант напал с ножом на мужчину
В Подольске в больницу был доставлен 19-летний парень с ножевым ранением. Инцидент произошел в микрорайоне Климовск на улице Южный посёлок, где между двумя мужчинами вспыхнула драка. Сообщает ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале.
По информации полиции, в ходе конфликта один из участников, 22-летний мигрант, нанес своему оппоненту ножевое ранение. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений. В настоящее время он находится под стражей до суда. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Полиция продолжает расследование инцидента и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры жилья поворинского маньяка Владимира Ретунского, который убил и изнасиловал минимум восемь жертв и избежал казни.
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