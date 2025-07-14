Опубликованы кадры жилья одного из самых жестоких насильников Ретунского

14 июля 2025, 08:40

SHOT опубликовал кадры жилья поворинского маньяка Ретунского

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры жилья поворинского маньяка Владимира Ретунского, который убил и изнасиловал минимум восемь жертв и избежал казни.