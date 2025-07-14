Опубликованы кадры жилья одного из самых жестоких насильников Ретунского
Telegram-канал SHOT опубликовал кадры жилья поворинского маньяка Владимира Ретунского, который убил и изнасиловал минимум восемь жертв и избежал казни.
В настоящее время Ретунский проживает в ветхом родительском доме. По словам серийного убийцы, он пытался устраиваться на работу, однако его никуда не берут. Местные жители боятся, ненавидят и не общаются с маньяком.
Уезжать из Поворино 75-летний Ретунский не хочет, несмотря на все осуждения соседей. К тому же у него здесь возлюбленная — 62-летняя Наталья.
Владимир Ретунский орудовал в 1990–1996 годах на территории Воронежской и Волгоградской областей: восемь доказанных убийств и изнасилований девушек от 14 до 23 лет. К моменту вынесения приговора в РФ был объявлен мораторий на смертную казнь. Пожизненного заключения тогда ещё не было, поэтому в декабре 1999 года Верховный суд России приговорил Ретунского к 15 годам лишения свободы. На свободу злоумышленник вышел в 2012 году.
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