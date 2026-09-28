Приезжий рецидивист развёл в подмосковном гараже коноплю

28 сентября 2026, 09:13

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Одинцовском округе 37-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина купил в даркнете семена конопли и организовал в гараже, расположенном в селе Иславское под Одинцовым, наркотеплицу.





«В результате обыска в гараже и жилом доме оперативники нашли десять горшков с коноплёй, более килограмма высушенных частей растений и четыре пакета с веществом растительного происхождения общей массой более 500 граммов», — говорится в сообщении.