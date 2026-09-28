Приезжий рецидивист развёл в подмосковном гараже коноплю
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в Одинцовском округе 37-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина купил в даркнете семена конопли и организовал в гараже, расположенном в селе Иславское под Одинцовым, наркотеплицу.
«В результате обыска в гараже и жилом доме оперативники нашли десять горшков с коноплёй, более килограмма высушенных частей растений и четыре пакета с веществом растительного происхождения общей массой более 500 граммов», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что растительное вещество является марихуаной.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда мужчину оставили под арестом.