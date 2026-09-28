Тело россиянина обнаружили на камнях у волнореза в туристической зоне Кипра
Молодой гражданин России погиб на Кипре. Его тело нашли в туристической зоне Пилы — деревни в округе Ларнака, которая расположена в восточной части буферной зоны ООН. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, очевидцы заметили 22-летнего парня в воде среди камней рядом с волнорезом. На место сразу вызвали скорую и спасателей. Россиянина вытащили на берег. Ему попытались оказать первую помощь, а затем доставили в Генеральную больницу Ларнаки. Там врачи констатировали смерть молодого человека.
Установлено, что погибший постоянно проживал на острове Кипр. Сейчас полиция через российское посольство пытается установить его родственников. Точные причины смерти пока выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленобласти из реки Селезнёвки достали тело неизвестного мужчины. Подробности читайте здесь.
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