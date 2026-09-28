Тело россиянина обнаружили на камнях у волнореза в туристической зоне Кипра

28 сентября 2026, 06:57

SHOT: 22-летнего россиянина обнаружили мертвым на камнях у волнореза в Пиле

Фото: iStock/Ibrahim Alkan

Молодой гражданин России погиб на Кипре. Его тело нашли в туристической зоне Пилы — деревни в округе Ларнака, которая расположена в восточной части буферной зоны ООН. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.