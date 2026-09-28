Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Алейске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Уточняется, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения жилой дом горел открытым огнем. Ночью по местному времени огонь удалось полностью ликвидировать. В тушении участвовали 22 человека и семь единиц техники, в том числе 11 специалистов от МЧС России.
Тела трех погибших на месте инцидента обнаружили сотрудники звена газодымозащитной службы. Предварительно, причиной возгорания могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центре Петербурга девушка пострадала от укуса неизвестной гражданки, которая внезапно напала на неё возле метро. Подробности читайте здесь.
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