Первоклассница подорвалась на детской площадке в Приморье
В Уссурийске первоклассница пострадала при взрыве на детской площадке. Об этом утром 28 сентября сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл во дворе дома на улице Чичерина. Неизвестный оставил на горке для детей мелкие пороховые снаряды — «бомбочки». Когда маленькая девочка залезла наверх, они сдетонировали. Школьницу доставили в больницу с ожогами второй степени. Предварительно, ее жизни ничего не угрожает.
В настоящий момент нет информации о том, была ли у виновника происшествия цель навредить несовершеннолетним. Родители пострадавшей уже написали заявление в полицию.
Ранее «Радио 1» передавало, что в московском торговом центре (ТЦ) «Галеон» ребенок упал с эскалатора во время игры с друзьями и был госпитализирован. Подробности читайте здесь.
Читайте также: