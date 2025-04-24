Приезжую выдворили из России после поджога сухой травы в Домодедове

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Приезжую из ближнего зарубежья выдворили из России после поджога сухой травы в городском округе Домодедово. Её также оштрафовали, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
21 апреля в дежурную часть поступило сообщение о поджоге в микрорайоне Южный. Пал травы попал на видео. На нём зафиксировано, как две женщины идут между домами, и одна из них поджигает сухую траву.
Читайте также:
Лесной пожар под Балашихой тушили более пяти часов
В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров
В Балашихе ищут виновников лесного пожара
«Сотрудники полиции установили и доставили в территориальный отдел уроженку одной из республик ближнего зарубежья 1979 года рождения, которая совершила противоправное деяние. На неё составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, за нахождение в стране с нарушением режима пребывания правонарушительница выдворена за пределы России», – отметила Петрова.В подмосковном главке МВД напомнили, что ежегодно из-за пала травы происходят сотни настоящих пожаров, в результате которых гибнут люди и животные.
Читайте также:
Лесной пожар под Балашихой тушили более пяти часов
В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров
В Балашихе ищут виновников лесного пожара
Лора Луганская