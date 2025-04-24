Приезжую выдворили из России после поджога сухой травы в Домодедове

За первые три месяца 2025 года количество ДТП с участием детей в Подмосковье увеличилось на 13% и составило 69. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов, передаёт корреспондент «Радио 1» Анастасия Ларина.