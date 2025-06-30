За чистотой на контейнерных площадках Подмосковья стали следить умные датчики

30 июня 2025, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Умные датчики начали следить за порядком на подмосковных контейнерных площадках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Цифровые датчики в качестве системы контроля наполняемости контейнеров для сбора отходов внедрил Каширский региональный оператор. Экспериментальной площадкой стал Ленинский городской округ. Новые технологии уже работают в бункере в населённом пункте Петрушено.

«Этот метод позволяет своевременно информировать возчики о наполняемости тары, чтобы избежать переполнения баков и загрязнения территории. Для этого система использует ультразвуковое измерение и автоматически передаёт данные на сервер регионального оператора», – рассказали в Минчистоты.