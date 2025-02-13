Применение фандоматов в Подмосковье сократило выбросы СО² на 860 тонн

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Использование фандоматов в Московской области сократило выбросы углекислого газа на 860 тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В 43 городских округах региона установлен 761 экопункт для приёма алюминиевых и пластиковых бутылок. С момента установки первого аппарата выбросы СО² сократились более чем на 861 тонну. Так, для производства одной алюминиевой банки с использованием вторичных ресурсов расход энергии составит 0,71 ватт = 0,48 гр. СО². При первичном же производстве выброс составил бы 0,72 гр. СО²», – пояснили в ведомстве.Том добавили, что из вторичных ресурсов, попадающих в фандоматы, делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.
Помимо ресурсов, производство вторичной продукции экономит около 60% электричества при использовании старых пластиковых бутылок, и примерно 22% – при применении алюминиевых.
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Лора Луганская