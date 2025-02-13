Жильцам многоквартирных домов Подмосковья рассказали, за что они должны платить

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Собственники квартир в многоквартирных домах получают квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перечислили основные услуги, входящие в эту квитанцию.
Согласно Жилищному кодексу, прежде всего, это коммунальные услуги – отопление, горячая и холодная вода, электричество, газ и водоотведение.
Помимо этого, предусмотрены взносы на капремонт. Это деньги, которые откладываются на восстановление важных частей дома.
Оплачивается и содержание жилого помещения. Эти услуги связаны с поддержанием общего имущества, включая уборку подъездов, ремонт общедомовых сетей и благоустройство дворов.
Помимо этого, жильцы обязаны оплачивать содержание общего имущества, к которому относятся коридоры, лестницы, чердаки, технические этажи, лифты и придомовая территория.
Если она уклоняется от перерасчёта платы, нужно обратиться в территориальный отдел Минчистоты.
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Помимо этого, предусмотрены взносы на капремонт. Это деньги, которые откладываются на восстановление важных частей дома.
Оплачивается и содержание жилого помещения. Эти услуги связаны с поддержанием общего имущества, включая уборку подъездов, ремонт общедомовых сетей и благоустройство дворов.
Помимо этого, жильцы обязаны оплачивать содержание общего имущества, к которому относятся коридоры, лестницы, чердаки, технические этажи, лифты и придомовая территория.
«Содержание жилого помещения включает три группы. Первая – это содержание несущих конструкций, к которым относятся фундамент, стены и крыша, и ненесущих – перегородки и внутренней отделки. Вторая – это ремонт инженерных систем. Они включают сети тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также лифты. Третья – услуги по уходу за общим имуществом. Сюда входят уборка, дератизация, дезинсекция, благоустройство, озеленение, уборка и прочистка ливневых канализаций», – говорится в сообщении.В соответствии с Жилищным кодексом, все жильцы обязаны оплачивать услуги, предоставляемые для комфортного проживания. Однако у них есть право на перерасчёт за услуги ненадлежащего качества при наличии акта, подтверждающего этот факт. Для оформления такого документа необходимо обратиться в свою управляющую компанию.
Если она уклоняется от перерасчёта платы, нужно обратиться в территориальный отдел Минчистоты.
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Лора Луганская