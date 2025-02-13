В Подмосковье в 2,5 раза сократилось число нелегальных перевозок стройотходов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
За минувшую неделю на территории Московской области было выявлено 16 случаев незаконной транспортировки строительных отходов, что в два с половиной меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За прошедшую неделю камеры видеонаблюдения зафиксировали 16 случаев незаконной перевозки строительного мусора. За неделю до этого было выявлено 40 аналогичных фактов, что указывает на сокращение интенсивности незаконных перевозок в 2,5 раза», — говорится в сообщении.Отмечается, что общая сумма штрафов за нелегальную перевозку строительных отходов на прошлой неделе составила 600 тысяч рублей. Больше всего нарушителей было зафиксировано в городских округах Одинцовский, Дзержинский и Раменский.
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