Принимать гостей Подмосковья готовы более 1500 отелей
В Московской области активно развивается рекреационный бизнес. В регионе работает более 1500 гостиниц, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Для поддержки рекреационного бизнеса в Подмосковье разработали перечень финансовых и имущественных мер поддержки, ввели налоговые льготы.
«При реализации проектов по созданию гостиниц и отелей компании могут воспользоваться субсидией на создание инженерной инфраструктуры и возместить до 100 миллионов рублей затрат, компенсировать до 300 миллионов рублей процентов по целевому кредиту, полученному на строительство гостиницы, воспользоваться налоговыми льготами. Кроме того, инвестор может получить земельный участок на льготных условиях», – пояснила Зиновьева.Она добавила, что сегодня в Подмосковье реализуют порядка 130 проектов по направлению туризма и рекреации. Суммарный объём инвестиций в эти проекты превышает 740 млрд рублей.
«Для размещения гостям региона доступно более 1500 отелей, пансионатов, глэмпингов и других средств размещения. Туристы смогут познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями, посетить экскурсии, активно провести время в парках региона», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.По словам министра, этим летом в Московской области ждут около двух миллионов туристов из других регионов.