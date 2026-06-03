Российский фармацевтический рынок к 2030 году должен вырасти до 4,5 млрд рублей
Отечественный рынок лекарственных препаратов к 2030 году может вырасти до 4,5 млрд рублей. Такой прогноз дал в интервью телеканалу «Россия 24» президент подмосковной компании-производителя лекарственных препаратов «Акрихин» Денис Четвериков.
Фармацевтическая компания участвует в работе Петербургского международного экономического форума.
«Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок чуть снизит темпы роста, но они все равно останутся высокими. Он продолжит расти примерно на 10% ежегодно. Планируется, что к 2030 году размер российского фармацевтического рынка достигнет 4,3-4,5 триллионов рублей», – сказал Четвериков.Он назвал одним из ключевых драйверов роста российской фармацевтической отрасли стратегию развития индустрии «Фарма 2030», разработанную Минпромторгом и одобренную правительством России.
«Суть этой стратегии – достижение суверенитета в фармацевтической отрасли путём импортозамещения. Причем речь идёт об использовании технологии полного цикла – от необходимой субстанции отечественного производства до готовых лекарств», – добавил руководитель предприятия.Ранее Четвериков заявил, что инвестиции в разработку лекарственных средств в компании за последние годы выросли в 1,5 раза. Он также рассказал, как «Акрихин» решает вопрос импортозамещения.