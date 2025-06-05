Принявшую роды в метро девушку-ординатора зачислят в аспирантуру на бюджет
Девушку-ординатора Марию Блажко, принявшую роды в Московском метро, зачислят в аспирантуру на целевое обучение за счёт бюджетных средств в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Такое решение приняли в Минздраве Московской области по обращению первого зампреда думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
15 мая Башанкаев отправил зампреду правительства – министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину просьбу содействовать в зачислении девушки на бюджет в ГБУЗ МО МОНИИАГ.
«В рамках приёмной кампании с Блажко заключат договор о целевом обучении по программе подготовки в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» в соответствии с квотами приёма на целевое обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов», – сказано в ответе Забелина, текст которого приводит РИА Новости.В документе отмечается, что проявленный профессионализм и решительность Марии руководством МОНИИАГ приняло во внимание.
30 апреля на станции Московского метро «Чистые пруды» женщина родила ребёнка. Принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и будущим акушером-гинекологом.