Принявшую роды в метро девушку-ординатора зачислят в аспирантуру на бюджет

05 июня 2025, 14:06

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Девушку-ординатора Марию Блажко, принявшую роды в Московском метро, зачислят в аспирантуру на целевое обучение за счёт бюджетных средств в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Такое решение приняли в Минздраве Московской области по обращению первого зампреда думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева.





15 мая Башанкаев отправил зампреду правительства – министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину просьбу содействовать в зачислении девушки на бюджет в ГБУЗ МО МОНИИАГ.

«В рамках приёмной кампании с Блажко заключат договор о целевом обучении по программе подготовки в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» в соответствии с квотами приёма на целевое обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов», – сказано в ответе Забелина, текст которого приводит РИА Новости.