Более 12 тысяч человек приняли участие в акции «Все за спорт» в Подмосковье

В минувшие выходные в 66 парках Подмосковья прошла масштабная акция «Все за спорт», объединившая более 12 тысяч участников. Жители и гости региона присоединились к зарядкам, турнирам по командным видам спорта, мастер-классам от тренеров, детским эстафетам и другим спортивным активностям, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В Городском парке Каширы прошли сдача норм ГТО, мастер-класс по боксу, а также состязания по дартсу, настольному теннису, гигантской дженге, волейболу и баскетболу.
На набережной имени Менделеева в Дубне состоялся турнир по пляжному волейболу, футбольный матч между местными командами, соревнования по скейтбордингу при участии Федерации скейтбординга России и шахматный турнир с участием мастера спорта Виктора Березина.
Парк «Ёлочки» в Домодедове предложил посетителям мастер-классы по единоборствам, зумбе и хатха-йоге, а также организовал кинопоказ под открытым небом.
В парке «Пехорка» в Балашихе прошла массовая зарядка, мастер-класс и турнир по шахматам в рамках Кубка Сергея Карякина, а также детские эстафеты. Кроме того, работала фотозона и тематическая выставка о местных спортсменах.
В Орехово-Зуеве, в парке 30-летия Победы, утреннюю зарядку провела фитнес-инструктор Дарья Соколова. Также прошли турнир по волейболу и мастер-класс по стрельбе.
Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма, Министерство физической культуры и спорта Московской области, а также АНО «МосОблПарк».