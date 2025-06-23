Более 12 тысяч человек приняли участие в акции «Все за спорт» в Подмосковье

23 июня 2025, 11:23

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В минувшие выходные в 66 парках Подмосковья прошла масштабная акция «Все за спорт», объединившая более 12 тысяч участников. Жители и гости региона присоединились к зарядкам, турнирам по командным видам спорта, мастер-классам от тренеров, детским эстафетам и другим спортивным активностям, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.