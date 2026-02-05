Приставы Подмосковья взыскали 8,3 млн рублей штрафов за миграционные нарушения
Подмосковные судебные приставы за первые три рабочие недели нового года взыскали административные штрафы за нарушение миграционного законодательства на 8 млн 330 000 рублей. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
Помимо этого, было исполнено три судебных решения о временной остановке деятельности коммерческих организаций за незаконное трудоустройство иностранцев.
За это нарушение предусмотрен административный штраф. Для граждан он составляет от 2 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц – от 25 000 до 50 000 рублей; для юрлиц – от 250 000 до 800 000 рублей. Возможна также приостановка деятельности от 14 до 90 суток. Если правонарушение совершено в Московской области, размер штрафа юридическому лицу варьируется уже от 400 тысяч до миллиона рублей.
Так, судебные приставы Коломны взыскали с общества с ограниченной ответственностью 500 000 рублей административного штрафа. Организация незаконно устроила водителем иностранца, у которого не было трудового патента.
