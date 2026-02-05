Приставы Подмосковья взыскали 8,3 млн рублей штрафов за миграционные нарушения

05 февраля 2026, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по МО

Подмосковные судебные приставы за первые три рабочие недели нового года взыскали административные штрафы за нарушение миграционного законодательства на 8 млн 330 000 рублей. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.