Юрист объяснила порядок действий, если приставы взыскали с гражданина РФ чужой долг
Юрист Ляпунова: При попытке взыскания с вас чужих долгов следует обратиться в ФССП
В случае ошибочного взыскания с граждан РФ долга их полного тёзки следует действовать незамедлительно. Такой совет в беседе с агентством «Прайм» дала руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
По её словам, подобные ситуации, хоть и становятся реже, всё же возможны. При аресте счёта или списании средств за чужой долг нужно сразу запросить в банке основание для этой операции.
Также следует узнать реквизиты ряда документов: номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава.
Это позволит выяснить первопричину инцидента и привязать все дальнейшие обращения к конкретному производству.
Собрав документы, подтверждающие ошибку, надо направить их в Федеральную службу судебных приставов через официальные каналы, например, с помощью интернет-приёмной на сайте ФССП или портала «Госуслуги».
Обычно ФССП реагирует быстро. В противном случае нужно жаловаться судебному приставу. Если гражданин РФ понес реальный имущественный ущерб из-за возникшей ситуации, то можно обращаться в суд для взыскания убытков.