Юрист объяснила порядок действий, если приставы взыскали с гражданина РФ чужой долг

11 января 2026, 02:27

Юрист Ляпунова: При попытке взыскания с вас чужих долгов следует обратиться в ФССП

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В случае ошибочного взыскания с граждан РФ долга их полного тёзки следует действовать незамедлительно. Такой совет в беседе с агентством «Прайм» дала руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.





По её словам, подобные ситуации, хоть и становятся реже, всё же возможны. При аресте счёта или списании средств за чужой долг нужно сразу запросить в банке основание для этой операции.



Также следует узнать реквизиты ряда документов: номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава.



