Юрист объяснила порядок действий, если приставы взыскали с гражданина РФ чужой долг

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В случае ошибочного взыскания с граждан РФ долга их полного тёзки следует действовать незамедлительно. Такой совет в беседе с агентством «Прайм» дала руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.



По её словам, подобные ситуации, хоть и становятся реже, всё же возможны. При аресте счёта или списании средств за чужой долг нужно сразу запросить в банке основание для этой операции.

Также следует узнать реквизиты ряда документов: номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава.

Это позволит выяснить первопричину инцидента и привязать все дальнейшие обращения к конкретному производству.

Собрав документы, подтверждающие ошибку, надо направить их в Федеральную службу судебных приставов через официальные каналы, например, с помощью интернет-приёмной на сайте ФССП или портала «Госуслуги».

Обычно ФССП реагирует быстро. В противном случае нужно жаловаться судебному приставу. Если гражданин РФ понес реальный имущественный ущерб из-за возникшей ситуации, то можно обращаться в суд для взыскания убытков.
