В ГД назвали новые инициативы по миграционной политике

08 января 2026, 11:01

Володин: ГД готовит новые инициативы по совершенствованию миграционной политики

Вячеслав Володин (Фото: Телеграм/vv_volodin)

Госдума готовит новые инициативы по совершенствованию миграционной политики. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.





Спикер назвал соответствующие инициативы, в том числе о снижении срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 суток, а также об обязательстве медучреждений информировать полицию о заболеваниях, найденных у мигрантов. Также предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования и ужесточение уголовной ответственности за фальсификацию медицинских документов.

«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. <...> Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — написал Володин.