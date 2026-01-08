В ГД назвали новые инициативы по миграционной политике
Госдума готовит новые инициативы по совершенствованию миграционной политики. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Спикер назвал соответствующие инициативы, в том числе о снижении срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 суток, а также об обязательстве медучреждений информировать полицию о заболеваниях, найденных у мигрантов. Также предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования и ужесточение уголовной ответственности за фальсификацию медицинских документов.
«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. <...> Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — написал Володин.