Пристройку к школе №7 в Долгопрудном откроют в 2028 году
Новый корпус долгопрудненской школы №7 возводят на Лихачёвском шоссе. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Долгопрудный — это город с высокой плотностью населения. Новый корпус школы №7 является одним из ключевых новых объектов, потому что видим на него большой запрос. Сейчас мы вынуждены проводить масштабные работы по переносу магистральных сетей электро- и газоснабжения, других коммуникаций. Школа большая — на полторы тысячи мест, сдадим её в 2028 году», — сказал Воробьёв.
В настоящее время на с территории строительной площадки уже перенесли газопровод и кабельные линии, проложили для пользователей временную теплотрассу и переподключили их на новую трансформаторную подстанцию. Продолжается перенос канализации и водопровода.
«На сегодняшний день все сложные вопросы по выносу сетей закрыты. Проводим также монолитные работы на первой очереди строительства. На площадке работают 48 человек, задействованы семь единиц техники», — рассказал представитель подрядчика Дмитрий Баскаков.
Новый корпус соединят с основным зданием тёплым переходом. В пристройке разместят отдельные блоки для начальной, средней и старшей школы, библиотеку, актовые зал, два спортзала, столовую и медпункт.