25 ноября 2026, 17:26

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Почти 60 единиц спецтехники заняты в уборке улиц и дворов Раменского округа от последствий мощного снегопада, который принёс в столичный регион балканский циклон Wilka. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в среду, 25 ноября.





Снегопад начался днём 24 ноября. За сутки выпало около 14 сантиметров осадков. Сегодня снег продолжает идти. Синоптики ожидают, что сугробы вырастут ещё на 11 сантиметров.





«Дорожные и коммунальные службы Раменского округа вышли на работу в четыре утра. 20 тракторов расчищают пешеходные зоны и проезды, 19 комбинированных машин и один распределитель реагентов прометают дороги и обрабатывают их противогололёдными материалами, девять экскаваторов и погрузчиков готовят снег к вывозу, семь самосвалов вывозят его с улиц, а два автогрейдера расширяют проезжую часть», — говорится в сообщении.