19 ноября 2026, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Приём заявок на XIV премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» открылся в регионе в четверг, 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В этом году премия будет вручаться в четырёх номинациях: «Доброе дело» (за волонтёрские проекты, спасение людей и поддержку участников специальной военной операции), «Герои на службе» (за боевые заслуги), «Герои в тылу» (номинация для ветеранов СВО, занимающихся общественной и волонтёрской деятельностью) и «Защитники неба» (за защиту Подмосковья от дронов).





«С 2013 года премия открывает нам отзывчивых, неравнодушных и решительных людей с большим сердцем. Жители Московской области умеют объединяться ради общего дела. Мы видели это в разное время: и в период пандемии, и сейчас, когда забота и поддержка важны для фронта и всех, кто защищает Родину. Наша премия целиком об этом. Надеюсь, мы вновь получим много заявок и услышим вдохновляющие истории о благородных поступках и добрых делах», — сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.