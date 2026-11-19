19 ноября 2026, 09:51

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Международную акцию «Тест по истории. Народы России во благо Отечества» проведёт 4 декабря Российское военно-историческое общество. Принять участие в акции приглашают всех желающих, включая жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба РВИО.





Открытое тестирование по истории России проводится уже десять лет. За это время свои знания проверили уже около 50 миллионов человек.





«Тестирование будет проходить в двух форматах: онлайн — на сайте История.РФ и на офлайн-площадках», — говорится в сообщении.