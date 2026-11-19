В двух подмосковных округах нашли 125 мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
125 человек, нарушивших правила миграционного законодательства, выявили полицейские в округах Люберцы и Ленинский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В Ленинском округе проверку провели в цехе по пошиву одежды, расположенном в посёлке Володарского. Там обнаружили 76 нелегалов из стран Южной и Центральной Азии.
«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. 29 иностранцев должны будут самостоятельно покинуть Россию, а 47 человек поместили в Центр временного содержания: их принудительно депортируют», — говорится в сообщении.Кроме того, в цехе по производству пищевой продукции в посёлке Малаховка округа Люберцы выявили 49 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России и работавших без патента. Всех их выдворят из страны.