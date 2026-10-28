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Опухоль размером с мандарин вызвала несколько инсультов у семилетнего мальчика

В Новосибирской области врачи удалили ребёнку каверному размером с мандарин
Фото: Istock/Gumpanat

В Новосибирской области врачи обнаружили в голове семилетнего мальчика образование размером с мандарин. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздраврегулирования, ранее ребёнок перенёс несколько инсультов.



В течение года мальчик страдал от невыносимых головных болей. Обследование выявило каверному, которая за последние несколько месяцев выросла в два раза. Школьника экстренно госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в головной мозг.

«На операции мы столкнулись с тем, что эта кавернома представляет собой различные полости, заполненные кровью, кровоизлияниями различной степени давности. Это значит, ребёнок неоднократно переносил инсульты», — рассказал главный нейрохирург Новосибирской области Александр Бобылёв.
Отмечается, что операция, которую провели мальчику, стала 54-й в мире.
Ольга Щелокова

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