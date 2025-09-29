Прививку от гриппа сделали уже около 800 000 жителей Подмосковья
Уже порядка 800 000 жителей Московской области присоединились к масштабной кампании вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Сделать прививку можно в поликлиниках для детей и взрослых, а также в мобильных комплексах. Кроме того, вакцинация детей проводится в школах и детсадах. Для защиты от заболевания применяют современные и безопасные отечественные вакцины.
«Грипп коварен осложнениями. В группе риска – дети, беременные женщины, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Чтобы обезопасить себя и близких, важно пройти вакцинацию. Это самый надёжный способ защититься от болезни. Такой выбор в Подмосковье сделали почти 800 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Перед вакцинацией врач проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.