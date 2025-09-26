В Подмосковье заработал новый аппарат для выявления следов наркотиков в организме
Московский областной клинический наркологический диспансер получил новый жидкостный хроматомасс-спектрометр. Этот аппарат выявляет в пробах даже незначительные следы наркотиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для более тщательной диагностики мы оснащаем областной клинический наркологический диспансер современным медицинским оборудованием. Новый аппарат стоимостью свыше 81 млн рублей позволит проводить исследования на наличие наркотических веществ в организме на более высоком уровне», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Аппарат установили в Одинцовском филиале диспансера.
«Модель очень производительная и быстрая. Она меняет представление о том, насколько чувствительными могут быть современные аналитические приборы. Комплекс находит в биологических пробах даже следы веществ. Имеются в виду психоактивные вещества, лекарства или продукты их распада. Прибор способен выявлять даже самые низкие концентрации наркотиков в крови и моче. Он повысит точность анализов и ускорит их проведение», – отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.Как напомнили в министерстве, в регионе развёрнута сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. Помимо этого, в Московском областном клиническом наркологическом диспансере организованы лечение и реабилитация пациентов наркологического профиля.