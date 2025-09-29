Ступинские врачи извлекли из груди спортсмена пробившую лёгкое стрелу

29 сентября 2025, 17:32

Хирурги Ступинской больницы достали стрелу из грудной клетки 20-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Как выяснилось, необычное ранение пациент получил в парке, где занимался со своей девушкой стрельбой из спортивного лука. Со слов молодого человека, стрела рикошетом от дерева попала прямо ему в грудь.



Пациента экстренно доставили в операционную. Стрела прошла между ключицей и первым ребром, пробив верхушку лёгкого на шесть сантиметров. При этом крупные кровеносные сосуды не пострадали.

«Пациенту невероятно повезло – стрела могла задеть подключичную артерию или вену, что привело бы к критическому кровотечению. Такие травмы требуют немедленного хирургического вмешательства. Мы успешно удалили инородное тело, затем ушили поврежденное лёгкое и дренировали плевральную полость», – рассказал врач-хирург Ступинской больницы Тимур Колесников.