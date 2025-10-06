Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже свыше полумиллиона детей

06 октября 2025, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области более 500 тысяч детей уже сделали прививку от гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации взрослого и детского населения. Об этом сообщил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.







«Грипп крайне опасен осложнениями, и это касается не только взрослых, но и детей. Чтобы защититься от болезни, лучше всего пройти вакцинацию. Сделать это нужно как можно скорее, так как на выработку иммунитета потребуется некоторое время. В Подмосковье прививки от гриппа уже сделали более 500 тысяч детей», – рассказал Забелин.