Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже свыше полумиллиона детей
В Московской области более 500 тысяч детей уже сделали прививку от гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации взрослого и детского населения. Об этом сообщил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«Грипп крайне опасен осложнениями, и это касается не только взрослых, но и детей. Чтобы защититься от болезни, лучше всего пройти вакцинацию. Сделать это нужно как можно скорее, так как на выработку иммунитета потребуется некоторое время. В Подмосковье прививки от гриппа уже сделали более 500 тысяч детей», – рассказал Забелин.Как напомнили в министерстве, пройти вакцинацию ребёнок может в детской поликлинике по месту прикрепления, в детсаду или школе. Педиатр осмотрит маленького пациента и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.