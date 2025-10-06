В подмосковной клинике «Ромашка» из носа девочки достали аквариумный камень

06 октября 2025, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи подмосковного Клинико-диагностического центра «Ромашка» извлекли из носа ребёнка аквариумный камень. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Трёхлетняя поклонница подводного мира поместила в нос камень из аквариума из любопытства. Мама девочки попыталась сама извлечь инородный предмет, но проткнула его ещё глубже и решила обратиться за медицинской помощью.

«В ходе исследования носовой полости мы обнаружили инородное тело размером около сантиметра в левом носовом ходе пациентки. С помощью эндоскопического крючка аккуратно извлекли камень. Процедура заняла не более 10 минут и прошла без осложнений», – сказал врач-оториноларинголог Роман Удод.