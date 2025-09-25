«ШТУРМ-2002» из Подмосковья стал чемпионом России по мини водному поло

25 сентября 2025, 08:58

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Мужская команда «ШТУРМ-2002» из Рузского округа завоевала золото чемпионата России по мини водному поло, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.