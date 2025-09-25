«ШТУРМ-2002» из Подмосковья стал чемпионом России по мини водному поло

Мужская команда «ШТУРМ-2002» из Рузского округа завоевала золото чемпионата России по мини водному поло, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На групповом этапе подмосковные ватерполисты одержали победы над сборной Краснодарского края (10:2), командой МГУ (8:5) и «Дельфин-Нева» (16:0). В плей-офф «ШТУРМ-2002» обыграл «Запад-Радуга» (5:2), в полуфинале минимально уступил сборной ДНР (4:3), а в финале переиграл хозяев турнира – команду Санкт-Петербурга (5:4).
Лучшим игроком турнира признан защитник «ШТУРМ-2002» Иван Мясников. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 17 по 21 сентября в рамках госпрограммы «Спорт России».
Мини водное поло отличается от классического формата меньшими размерами поля и ворот, отсутствием хронометража, а матчи у мужчин ведутся до шести голов.