Приём документов в Раменский колледж завершится 15 августа
Приёмная кампания в Раменском колледже завершится в эту пятницу, 15 августа. Свободные места для поступления ещё остались. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округу.
Набор открыт по следующим направлениям: цифровые трансформация документооборота, эксплуатация роботизированного производства, обслуживание холодильно-компрессорных установок, монтаж и ремонт электронных приборов, технология машиностроения и сервис на транспорте. Можно также получит специальности сварщика и электромонтёра.
«Самыми востребованными у абитуриентов являются монтаж и ремонт электронных приборов, правоохранительная деятельность, мехатроника и робототехника, технология машиностроения, сетевое и системное администрирование», — отмечается в сообщении.Приёмная комиссия работает по будням с 9 утра до 16:00. Для зачисления нужно принести оригинал документа об образовании.