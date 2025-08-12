Приём документов в Раменский колледж завершится 15 августа

12 августа 2025, 16:47

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Приёмная кампания в Раменском колледже завершится в эту пятницу, 15 августа. Свободные места для поступления ещё остались. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округу.





Набор открыт по следующим направлениям: цифровые трансформация документооборота, эксплуатация роботизированного производства, обслуживание холодильно-компрессорных установок, монтаж и ремонт электронных приборов, технология машиностроения и сервис на транспорте. Можно также получит специальности сварщика и электромонтёра.





«Самыми востребованными у абитуриентов являются монтаж и ремонт электронных приборов, правоохранительная деятельность, мехатроника и робототехника, технология машиностроения, сетевое и системное администрирование», — отмечается в сообщении.