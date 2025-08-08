Достижения.рф

Приём работ на конкурс «Вместе против коррупции!» продлится до 1 октября

Фото: Istock / Oksana Kalinina

На Международном молодёжном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!» продолжается приём заявок от потенциальных участников. На него уже поступило 4 180 работ, сообщили организаторы.



«Определять победителей будут в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Проект должен привлечь внимание к профилактике коррупции. Он внесёт весомый вклад в формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям», – говорится в сообщении.
Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. До 1 октября они должны опубликовать на сайте свои работы, отразив идеи борьбы с коррупцией, роль и значение международного сотрудничества в этом направлении».

Подведение итогов конкурса и награждение планируют приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечают 9 декабря.



Лора Луганская

