Стартовал приём заявок от участников фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты»

07 августа 2025, 19:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

20 и 21 сентября на Балашихинской хлопкопрядильной фабрике пройдёт фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году его посвятят 195-летию бывшего градообразующего предприятия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.







«Ежегодный фестиваль представляет лучшие творческие практики города и вовлекает в их деятельность горожан. Он проходит третий год подряд. Тема фестиваля в этом году – «Фабрика. Начало». В преддверии фестиваля на территории фабрики под кураторством профессионалов участники создадут творческие проекты, которые останутся после завершения мероприятия», – отметили в министерстве.