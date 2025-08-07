Стартовал приём заявок от участников фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты»
20 и 21 сентября на Балашихинской хлопкопрядильной фабрике пройдёт фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году его посвятят 195-летию бывшего градообразующего предприятия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Ежегодный фестиваль представляет лучшие творческие практики города и вовлекает в их деятельность горожан. Он проходит третий год подряд. Тема фестиваля в этом году – «Фабрика. Начало». В преддверии фестиваля на территории фабрики под кураторством профессионалов участники создадут творческие проекты, которые останутся после завершения мероприятия», – отметили в министерстве.Главным событием фестиваля «Энтузиасты» станет презентация итогов творческих лабораторий – паблик-арт объектов, малых архитектурных форм на территории сквера и site specific спектакля по мотивам истории Балашихинской фабрики.
К участию в фестивале приглашаются художники, музыканты, ремесленники и все, кто готов представить своё творчество – как авторы, так и творческие коллективы.
Участие в мероприятии бесплатное. Подать заявку можно до 10 сентября по ссылке.