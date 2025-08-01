Стартовал приём заявок на VI сезон премии «Экология – дело каждого»

01 августа 2025, 18:41

оригинал Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого»

1 августа стартовал приём заявок от желающих побороться за VI Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.





В проекте появилась новая, 13-я, номинация «Зоомир». От участников будут принимать смешные, удивительные, зрелищные и интересные видеоролики с участием домашних питомцев или диких животных. Оценивать работы будет новый член жюри – гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.



За годы существования проект объединил более 320 тыс. детей и взрослых из 95 стран и всех регионов России, неравнодушных к теме экологии и защите окружающей среды. Победители и призёры премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Есть и возможность бесплатного поступления в лучшие вузы страны, как на бюджетные места по грантам, так и по целевому назначению.

«Приглашаю детей и взрослых из всех уголков планеты принять участие в премии Росприроднадзора. Ждём ваших заявок во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте», – сказала Радионова.