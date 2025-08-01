Стартовал приём заявок на VI сезон премии «Экология – дело каждого»
1 августа стартовал приём заявок от желающих побороться за VI Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
В проекте появилась новая, 13-я, номинация «Зоомир». От участников будут принимать смешные, удивительные, зрелищные и интересные видеоролики с участием домашних питомцев или диких животных. Оценивать работы будет новый член жюри – гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
За годы существования проект объединил более 320 тыс. детей и взрослых из 95 стран и всех регионов России, неравнодушных к теме экологии и защите окружающей среды. Победители и призёры премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Есть и возможность бесплатного поступления в лучшие вузы страны, как на бюджетные места по грантам, так и по целевому назначению.
«Приглашаю детей и взрослых из всех уголков планеты принять участие в премии Росприроднадзора. Ждём ваших заявок во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте», – сказала Радионова.По её словам, многие участники премии уже воспользовались своими достижениями и поступают в лучшие учебные заведения страны. Дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения победителям и призёрам предоставляют более 150 вузов.
Помимо этого, каждый год организаторы премии отправляют сотни ребят во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на Чёрное море, в ВДЦ «Океан» на Японском море, а также в исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, около 50 семей призёров и победителей премии со всей страны награждены путёвками в Сочи.
Международная премия «Экология – дело каждого» была учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Она призвана привить экологические привычки детям и взрослым. Премия вручается ежегодно за интересные идеи, инициативы и проекты по сохранению окружающей среды.
Приём заявок на VI сезон премии проводится с 1 августа 2025 по 1 апреля 2026 года на сайте. www.экологияделокаждого.рф