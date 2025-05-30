Приём заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ завершится 23 июня
Продолжается приём заявок на участие в пятом сезоне конкурсной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку социально значимых инициатив. Об этом жителям Московской области напомнила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье очень много неравнодушных людей. Они поддерживают тех, кому нужна помощь, занимаются детьми и молодёжью, вовлекают жителей в добровольческую деятельность, проводят патриотические мероприятия, Международная премия #МЫВМЕСТЕ — это отличная возможность рассказать о своих инициативах, получить поддержку для проектов, найти партнеров. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премия.мывместе.рф до 23 июня. Приглашаю всех присоединиться!» — сказала Екатерина ШвелидзеОна добавила, что в настоящее время от Подмосковья на конкурс поступило уже около 130 заявок.
Заявки принимаются в четырёх категориях: «НКО и проекты», «Территория», «Личность» и «Компании». Эти категории делятся на 12 номинаций. Полная информация о премии размещена на её официальном сайте.